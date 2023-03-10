Солодовников Филипп
Место рождения
Дата рождения18.?.?
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.?.?
Сын: Солодовников Маркел Филиппович
Мать ребёнка: Солодовников (Щербаков) ?
Рождение ребёнка
18.?.?
Сын: Солодовников Григорий Филиппович
Мать ребёнка: Солодовников (Щербаков) ?
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
с.Кирсаново (он же п.Кирсановский, Кирсановская станица)
Рождение ребёнка
1848
Сын: Солодовников Харлампий Филиппович
Мать ребёнка: Солодовников (Щербаков) ?
Смерть
Неизвестно