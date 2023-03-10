Солодовников (Щербаков) ?
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.?.?
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.?.?
Сын: Солодовников Маркел Филиппович
Отец ребёнка: Солодовников Филипп
Рождение ребёнка
18.?.?
Сын: Солодовников Григорий Филиппович
Отец ребёнка: Солодовников Филипп
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Солодовников Филипп
Место жительства
Неизвестно
с.Кирсаново (он же п.Кирсановский, Кирсановская станица)
Рождение ребёнка
1848
Сын: Солодовников Харлампий Филиппович
Отец ребёнка: Солодовников Филипп
Смерть
Неизвестно