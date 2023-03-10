Солодовников (Щербаков) ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодовников (Щербаков) ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.?.?

Сын: Солодовников Маркел Филиппович

Отец ребёнка: Солодовников Филипп

Кирсаново, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
18.?.?

Сын: Солодовников Григорий Филиппович

Отец ребёнка: Солодовников Филипп

Кирсаново, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солодовников Филипп

Место жительства
Неизвестно
Кирсаново, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
с.Кирсаново (он же п.Кирсановский, Кирсановская станица)
Рождение ребёнка
1848

Сын: Солодовников Харлампий Филиппович

Отец ребёнка: Солодовников Филипп

Кирсаново, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно

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