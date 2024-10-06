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Морозов Василий Иванович

Место рождения

Спасск-Рязанский, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Спасск-Рязанский, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Военная служба
Неизвестно
Уволенный в запас армии, рядовой
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Морозова Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
26.02.1891

Сын: Морозов Василий Васильевич

Мать ребёнка: Морозова Мария Григорьевна

Спасск-Рязанский, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
29.08.1892

Дочь: Морозова Елизавета Васильевна

Мать ребёнка: Морозова Мария Григорьевна

Спасск-Рязанский, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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