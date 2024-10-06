Морозов Василий Иванович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная служба
Неизвестно
Уволенный в запас армии, рядовой
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.02.1891
Сын: Морозов Василий Васильевич
Мать ребёнка: Морозова Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
29.08.1892
Дочь: Морозова Елизавета Васильевна
Мать ребёнка: Морозова Мария Григорьевна
Смерть
Неизвестно