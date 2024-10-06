Морозова Мария Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.02.1891
Сын: Морозов Василий Васильевич
Отец ребёнка: Морозов Василий Иванович
Рождение ребёнка
29.08.1892
Дочь: Морозова Елизавета Васильевна
Отец ребёнка: Морозов Василий Иванович
Смерть
Неизвестно