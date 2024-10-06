Морозова Мария Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМорозова Мария Григорьевна

Морозова Мария Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морозов Василий Иванович

Рождение ребёнка
26.02.1891

Сын: Морозов Василий Васильевич

Отец ребёнка: Морозов Василий Иванович

Спасск-Рязанский, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
29.08.1892

Дочь: Морозова Елизавета Васильевна

Отец ребёнка: Морозов Василий Иванович

Спасск-Рязанский, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.