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Сигаев Матвей Леонов

Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1790

Дата смерти

07.10.1823

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Сигаев Пётр Матвеев

Мать ребёнка: Гликерия Павлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1812

Сын: Сигаев Григорий Матвеев

Мать ребёнка: Гликерия Павлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.02.1820

Дочь: (Сигаева) Анна Матвеева

Мать ребёнка: Гликерия Павлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.04.1823

Сын: Сигаев Семён Матвеев

Мать ребёнка: Гликерия Павлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
07.10.1823
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

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