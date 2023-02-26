Сигаев Матвей Леонов
Место рождения
Дата рождения1790
Дата смерти07.10.1823
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1810
Сын: Сигаев Пётр Матвеев
Мать ребёнка: Гликерия Павлова
Рождение ребёнка
До 1812
Мать ребёнка: Гликерия Павлова
Рождение ребёнка
03.02.1820
Дочь: (Сигаева) Анна Матвеева
Мать ребёнка: Гликерия Павлова
Рождение ребёнка
24.04.1823
Сын: Сигаев Семён Матвеев
Мать ребёнка: Гликерия Павлова
Смерть
07.10.1823