Гликерия Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1810
Сын: Сигаев Пётр Матвеев
Отец ребёнка: Сигаев Матвей Леонов
Рождение ребёнка
До 1812
Отец ребёнка: Сигаев Матвей Леонов
Рождение ребёнка
03.02.1820
Дочь: (Сигаева) Анна Матвеева
Отец ребёнка: Сигаев Матвей Леонов
Рождение ребёнка
24.04.1823
Сын: Сигаев Семён Матвеев
Отец ребёнка: Сигаев Матвей Леонов
Смерть
Неизвестно