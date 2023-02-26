Гликерия Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гликерия Павлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1810

Сын: Сигаев Пётр Матвеев

Отец ребёнка: Сигаев Матвей Леонов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1812

Сын: Сигаев Григорий Матвеев

Отец ребёнка: Сигаев Матвей Леонов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.02.1820

Дочь: (Сигаева) Анна Матвеева

Отец ребёнка: Сигаев Матвей Леонов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.04.1823

Сын: Сигаев Семён Матвеев

Отец ребёнка: Сигаев Матвей Леонов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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