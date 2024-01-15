(Архипова) Афимья Никонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Архипова) Афимья Никонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Архипов (крюков) ? Никон Никитов

Мать: Архипова Ксения (Хиония) Григорьева

Бракосочетание
01.11.1868

Муж: Архипов Иван Федотов

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бочихинская церковь
Рождение ребёнка
19.07.1873

Сын: Архипов Николай Иванович

Отец ребёнка: Архипов Иван Федотов

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
09.02.1888

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Архипов Иван Федотов

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Единоверческая Златоустовская церковь
Смерть
Неизвестно
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