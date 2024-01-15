(Архипова) Афимья Никонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Бракосочетание
01.11.1868
Муж: Архипов Иван Федотов
Бочихинская церковь
Рождение ребёнка
19.07.1873
Отец ребёнка: Архипов Иван Федотов
Рождение ребёнка
09.02.1888
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Архипов Иван Федотов
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Единоверческая Златоустовская церковь
Смерть
Неизвестно