Архипова Ксения (Феона) Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Архипов Никон Никитов
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Афимья Никонова
Отец ребёнка: Архипов Никон Никитов
Рождение ребёнка
1853
Сын: Архипов Иван Никонов
Отец ребёнка: Архипов Никон Никитов
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Архипов Никон Никитов
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Мария Никонова
Отец ребёнка: Архипов Никон Никитов
Рождение ребёнка
1857
Сын: Архипов Яков никонов
Отец ребёнка: Архипов Никон Никитов
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Наталья Никонова
Отец ребёнка: Архипов Никон Никитов
Рождение ребёнка
20.05.1861
Отец ребёнка: Архипов Никон Никитов
Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно