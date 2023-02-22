Архипова Ксения (Феона) Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипова Ксения (Феона) Григорьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Сын: Архипов Филипп Никонов

Отец ребёнка: Архипов Никон Никитов

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Афимья Никонова

Отец ребёнка: Архипов Никон Никитов

Рождение ребёнка
1853

Сын: Архипов Иван Никонов

Отец ребёнка: Архипов Никон Никитов

Рождение ребёнка
1854

Сын: Архипов Алексей Никонов

Отец ребёнка: Архипов Никон Никитов

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Мария Никонова

Отец ребёнка: Архипов Никон Никитов

Рождение ребёнка
1857

Сын: Архипов Яков никонов

Отец ребёнка: Архипов Никон Никитов

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Наталья Никонова

Отец ребёнка: Архипов Никон Никитов

Рождение ребёнка
20.05.1861

Сын: Архипов Семён Никонов

Отец ребёнка: Архипов Никон Никитов

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Архипов Никон Никитов

Смерть
Неизвестно
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