Деньгин Иван Николаевич
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Деньгин Николай Матвеевич
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Каменщикова Еликонида Ивановна
Мать ребёнка: Деньгина Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Деньгин Александр Иванович
Мать ребёнка: Деньгина Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Деньгина Анастасия
Смерть
Неизвестно