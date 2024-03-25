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Деньгин Иван Николаевич

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Деньгин Николай Матвеевич

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Каменщикова Еликонида Ивановна

Мать ребёнка: Деньгина Анастасия

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Деньгин Александр Иванович

Мать ребёнка: Деньгина Анастасия

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Деньгина Анастасия

Смерть
Неизвестно
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