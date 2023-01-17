Каменщикова (Деньгина) Еликонида Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каменщикова (Деньгина) Еликонида Ивановна

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1843

Дата смерти

11.09.1867 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Деньгин Иван Николаевич

Мать: Деньгина Анастасия

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Каменщиков Николай Степанович

Отец ребёнка: Каменщиков Степан Степанович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
02.08.1866 ст.

Дочь: Каменщикова Любовь Степановна

Отец ребёнка: Каменщиков Степан Степанович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каменщиков Степан Степанович

Смерть
11.09.1867 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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