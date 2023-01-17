Каменщикова (Деньгина) Еликонида Ивановна
Место рождения
Дата рождения1843
Дата смерти11.09.1867 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: Деньгин Иван Николаевич
Мать: Деньгина Анастасия
Рождение ребёнка
1859
Сын: Каменщиков Николай Степанович
Отец ребёнка: Каменщиков Степан Степанович
Рождение ребёнка
02.08.1866 ст.
Дочь: Каменщикова Любовь Степановна
Отец ребёнка: Каменщиков Степан Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.09.1867 ст.