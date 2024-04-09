Ермолаев Гаврило Семенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕрмолаев Гаврило Семенов

Ермолаев Гаврило Семенов

Место рождения

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

1762

Дата смерти

До 1811

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Ермолаев Семен Борисов

Мать: Ирина Семенова

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Федорова

Рождение ребёнка
1785

Дочь: (Ермолаев) Феврония Гаврилова

Мать ребёнка: Марфа Федорова

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1786

Дочь: (Ермолаева) Феврония Гаврилова

Мать ребёнка: Марфа Федорова

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1786

Сын: Ермолаев Еремей Гаврилов

Мать ребёнка: Марфа Федорова

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1787

Дочь: (Ермолаева) Катерина Гавриилова

Мать ребёнка: Марфа Федорова

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1788

Сын: Ермолаев Тимофей Гаврилов

Мать ребёнка: Марфа Федорова

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1791

Сын: Ермолаев Митрей Гаврилов

Мать ребёнка: Марфа Федорова

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1793

Дочь: (Ермолаева) Степанида Гаврилова

Мать ребёнка: Марфа Федорова

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1794

Сын: Ермолаев Илья Гаврилов

Мать ребёнка: Марфа Федорова

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
До 1811
Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
?.08.1825

Дочь: (Ермолаев) Васса Гаврилова

Мать ребёнка: Марфа Федорова

Мы используем куки для улучшения работы сайта.