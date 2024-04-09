Ермолаев Гаврило Семенов
Место рождения
Дата рождения1762
Дата смертиДо 1811
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: Ермолаев Семен Борисов
Мать: Ирина Семенова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Федорова
Рождение ребёнка
1785
Дочь: (Ермолаев) Феврония Гаврилова
Мать ребёнка: Марфа Федорова
Рождение ребёнка
1786
Дочь: (Ермолаева) Феврония Гаврилова
Мать ребёнка: Марфа Федорова
Рождение ребёнка
1786
Мать ребёнка: Марфа Федорова
Рождение ребёнка
1787
Дочь: (Ермолаева) Катерина Гавриилова
Мать ребёнка: Марфа Федорова
Рождение ребёнка
1788
Сын: Ермолаев Тимофей Гаврилов
Мать ребёнка: Марфа Федорова
Рождение ребёнка
1791
Мать ребёнка: Марфа Федорова
Рождение ребёнка
1793
Дочь: (Ермолаева) Степанида Гаврилова
Мать ребёнка: Марфа Федорова
Рождение ребёнка
1794
Мать ребёнка: Марфа Федорова
Смерть
До 1811
Рождение ребёнка
?.08.1825
Дочь: (Ермолаев) Васса Гаврилова
Мать ребёнка: Марфа Федорова