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Ермолаев Семен Борисов

Место рождения

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

1709

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709

Отец: Ермолаев Борис

Мать: не указана

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Семенова

Рождение ребёнка
1744

Сын: Ермолаев Алексей Семенов

Мать ребёнка: Ирина Семенова

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1762

Сын: Ермолаев Гаврило Семенов

Мать ребёнка: Ирина Семенова

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1769

Сын: Ермолаев Иван 2 Иванов

Мать ребёнка: Ирина Семенова

Рождение ребёнка
1769

Сын: Ермолаев Иван Семенов

Мать ребёнка: Ирина Семенова

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

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