Ермолаев Семен Борисов
Место рождения
Дата рождения1709
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709
Отец: Ермолаев Борис
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Семенова
Рождение ребёнка
1744
Мать ребёнка: Ирина Семенова
Рождение ребёнка
1762
Мать ребёнка: Ирина Семенова
Рождение ребёнка
1769
Мать ребёнка: Ирина Семенова
Рождение ребёнка
1769
Мать ребёнка: Ирина Семенова
Смерть
Неизвестно