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Марфа Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермолаев Гаврило Семенов

Рождение ребёнка
1785

Дочь: (Ермолаев) Феврония Гаврилова

Отец ребёнка: Ермолаев Гаврило Семенов

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1786

Дочь: (Ермолаева) Феврония Гаврилова

Отец ребёнка: Ермолаев Гаврило Семенов

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1786

Сын: Ермолаев Еремей Гаврилов

Отец ребёнка: Ермолаев Гаврило Семенов

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1787

Дочь: (Ермолаева) Катерина Гавриилова

Отец ребёнка: Ермолаев Гаврило Семенов

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1788

Сын: Ермолаев Тимофей Гаврилов

Отец ребёнка: Ермолаев Гаврило Семенов

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1791

Сын: Ермолаев Митрей Гаврилов

Отец ребёнка: Ермолаев Гаврило Семенов

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1793

Дочь: (Ермолаева) Степанида Гаврилова

Отец ребёнка: Ермолаев Гаврило Семенов

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1794

Сын: Ермолаев Илья Гаврилов

Отец ребёнка: Ермолаев Гаврило Семенов

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
?.08.1825

Дочь: (Ермолаев) Васса Гаврилова

Отец ребёнка: Ермолаев Гаврило Семенов

Смерть
Неизвестно

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