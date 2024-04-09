Марфа Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1785
Дочь: (Ермолаев) Феврония Гаврилова
Отец ребёнка: Ермолаев Гаврило Семенов
Рождение ребёнка
1786
Дочь: (Ермолаева) Феврония Гаврилова
Отец ребёнка: Ермолаев Гаврило Семенов
Рождение ребёнка
1786
Отец ребёнка: Ермолаев Гаврило Семенов
Рождение ребёнка
1787
Дочь: (Ермолаева) Катерина Гавриилова
Отец ребёнка: Ермолаев Гаврило Семенов
Рождение ребёнка
1788
Сын: Ермолаев Тимофей Гаврилов
Отец ребёнка: Ермолаев Гаврило Семенов
Рождение ребёнка
1791
Отец ребёнка: Ермолаев Гаврило Семенов
Рождение ребёнка
1793
Дочь: (Ермолаева) Степанида Гаврилова
Отец ребёнка: Ермолаев Гаврило Семенов
Рождение ребёнка
1794
Отец ребёнка: Ермолаев Гаврило Семенов
Рождение ребёнка
?.08.1825
Дочь: (Ермолаев) Васса Гаврилова
Отец ребёнка: Ермолаев Гаврило Семенов
Смерть
Неизвестно