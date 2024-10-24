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Ольга Михайловна

Место рождения

Красное Солнце, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1864 г.р.

Дети

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Красное Солнце, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
10.07.1883

Муж: Ефимий Сергеевич

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
17.05.1886

Дочь: Александра Ефимовна

Отец ребёнка: Ефимий Сергеевич

Тройкино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
30.03.1889

Дочь: Мария Ефимовна

Отец ребёнка: Ефимий Сергеевич

Тройкино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
12.04.1891

Сын: Василий Ефимович

Отец ребёнка: Ефимий Сергеевич

Тройкино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
24.03.1895

Дочь: Ирина Ефимовна

Отец ребёнка: Ефимий Сергеевич

Тройкино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
29.12.1898

Сын: Афанасий Ефимович

Отец ребёнка: Ефимий Сергеевич

Тройкино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
29.12.1898

Сын: Яков Ефимович

Отец ребёнка: Ефимий Сергеевич

Тройкино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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