Ольга Михайловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.07.1883
Муж: Ефимий Сергеевич
Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
17.05.1886
Дочь: Александра Ефимовна
Отец ребёнка: Ефимий Сергеевич
Рождение ребёнка
30.03.1889
Дочь: Мария Ефимовна
Отец ребёнка: Ефимий Сергеевич
Рождение ребёнка
12.04.1891
Сын: Василий Ефимович
Отец ребёнка: Ефимий Сергеевич
Рождение ребёнка
24.03.1895
Дочь: Ирина Ефимовна
Отец ребёнка: Ефимий Сергеевич
Рождение ребёнка
29.12.1898
Сын: Афанасий Ефимович
Отец ребёнка: Ефимий Сергеевич
Рождение ребёнка
29.12.1898
Сын: Яков Ефимович
Отец ребёнка: Ефимий Сергеевич
Смерть
Неизвестно