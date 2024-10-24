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Ефимий Сергеевич

Место рождения

Тройкино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

07.03.1864

Дата смерти

25.12.1900

Пол

Мужской

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1864

Отец: Сергей Тимофеевич

Мать: Настасья (Наталья) Анисимовна

Тройкино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
10.07.1883

Жена: Ольга Михайловна

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
17.05.1886

Дочь: Александра Ефимовна

Мать ребёнка: Ольга Михайловна

Тройкино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
30.03.1889

Дочь: Мария Ефимовна

Мать ребёнка: Ольга Михайловна

Тройкино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
12.04.1891

Сын: Василий Ефимович

Мать ребёнка: Ольга Михайловна

Тройкино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
24.03.1895

Дочь: Ирина Ефимовна

Мать ребёнка: Ольга Михайловна

Тройкино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
29.12.1898

Сын: Яков Ефимович

Мать ребёнка: Ольга Михайловна

Тройкино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
29.12.1898

Сын: Афанасий Ефимович

Мать ребёнка: Ольга Михайловна

Тройкино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
25.12.1900
Тройкино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Причина смерти: от тифа

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