Ефимий Сергеевич
Место рождения
Дата рождения07.03.1864
Дата смерти25.12.1900
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1864
Отец: Сергей Тимофеевич
Бракосочетание
10.07.1883
Жена: Ольга Михайловна
Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
17.05.1886
Дочь: Александра Ефимовна
Мать ребёнка: Ольга Михайловна
Рождение ребёнка
30.03.1889
Дочь: Мария Ефимовна
Мать ребёнка: Ольга Михайловна
Рождение ребёнка
12.04.1891
Сын: Василий Ефимович
Мать ребёнка: Ольга Михайловна
Рождение ребёнка
24.03.1895
Дочь: Ирина Ефимовна
Мать ребёнка: Ольга Михайловна
Рождение ребёнка
29.12.1898
Сын: Яков Ефимович
Мать ребёнка: Ольга Михайловна
Рождение ребёнка
29.12.1898
Сын: Афанасий Ефимович
Мать ребёнка: Ольга Михайловна
Смерть
25.12.1900
Причина смерти: от тифа