Чурилина Евдокия Ермиловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 25.06.1811
Дочь: Чурилина Феврония Сидоровна
Отец ребёнка: Чурилин Сидор Дементьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кунина Степанида Сидоровна
Отец ребёнка: Чурилин Сидор Дементьевич
Смерть
Неизвестно