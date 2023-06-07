Чурилина Евдокия Ермиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чурилина Евдокия Ермиловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 25.06.1811

Дочь: Чурилина Феврония Сидоровна

Отец ребёнка: Чурилин Сидор Дементьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чурилин Сидор Дементьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кунина Степанида Сидоровна

Отец ребёнка: Чурилин Сидор Дементьевич

Смерть
Неизвестно
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