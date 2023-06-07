Чурилин Сидор Дементьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765 или 1775
Дата смерти30.07.1820
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765 или 1775
Отец: Чурилин Дементий Кириллович
Рождение ребёнка
Около 1797
Рождение ребёнка
Около 25.06.1811
Дочь: Чурилина Феврония Сидоровна
Мать ребёнка: Чурилина Евдокия Ермиловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кунина Степанида Сидоровна
Мать ребёнка: Чурилина Евдокия Ермиловна
Смерть
30.07.1820
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область