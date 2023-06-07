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Чурилин Сидор Дементьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765 или 1775

Дата смерти

30.07.1820

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765 или 1775

Отец: Чурилин Дементий Кириллович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1797

Сын: Чурилин Степан Сидорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 25.06.1811

Дочь: Чурилина Феврония Сидоровна

Мать ребёнка: Чурилина Евдокия Ермиловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чурилина Евдокия Ермиловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кунина Степанида Сидоровна

Мать ребёнка: Чурилина Евдокия Ермиловна

Смерть
30.07.1820
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
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