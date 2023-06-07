Чурилин Степан Сидорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797
Отец: Чурилин Сидор Дементьевич
Рождение ребёнка
Около 1803
Сын: Чурилин Михаил Степанович
Мать ребёнка: Чурилина Ульяна Семеновна
Рождение ребёнка
Около 1817
Дочь: Чурилина Евдокия Степановна
Мать ребёнка: Чурилина Ульяна Семеновна
Рождение ребёнка
01.02.1822
Дочь: Чурилина Анна Степановна
Мать ребёнка: Чурилина Ульяна Семеновна
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Чурилина Ульяна Степановна
Мать ребёнка: Чурилина Ульяна Семеновна
Рождение ребёнка
Около 1833
Мать ребёнка: Чурилина Ульяна Семеновна
Рождение ребёнка
Около 1836
Мать ребёнка: Чурилина Ульяна Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно