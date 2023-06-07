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Чурилин Степан Сидорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797

Отец: Чурилин Сидор Дементьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Чурилин Михаил Степанович

Мать ребёнка: Чурилина Ульяна Семеновна

Рождение ребёнка
Около 1817

Дочь: Чурилина Евдокия Степановна

Мать ребёнка: Чурилина Ульяна Семеновна

Рождение ребёнка
01.02.1822

Дочь: Чурилина Анна Степановна

Мать ребёнка: Чурилина Ульяна Семеновна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Чурилина Ульяна Степановна

Мать ребёнка: Чурилина Ульяна Семеновна

Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Чурилин Федор Степанович

Мать ребёнка: Чурилина Ульяна Семеновна

Рождение ребёнка
Около 1836

Сын: Чурилин Федор Степанович

Мать ребёнка: Чурилина Ульяна Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чурилина Ульяна Семеновна

Смерть
Неизвестно
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