Чурилина Ульяна Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779 или 1798
Дата смерти25.01.1859
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1803
Сын: Чурилин Михаил Степанович
Отец ребёнка: Чурилин Степан Сидорович
Рождение ребёнка
Около 1817
Дочь: Чурилина Евдокия Степановна
Отец ребёнка: Чурилин Степан Сидорович
Рождение ребёнка
01.02.1822
Дочь: Чурилина Анна Степановна
Отец ребёнка: Чурилин Степан Сидорович
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Чурилина Ульяна Степановна
Отец ребёнка: Чурилин Степан Сидорович
Рождение ребёнка
Около 1833
Отец ребёнка: Чурилин Степан Сидорович
Рождение ребёнка
Около 1836
Отец ребёнка: Чурилин Степан Сидорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.01.1859