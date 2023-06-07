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Чурилина Ульяна Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779 или 1798

Дата смерти

25.01.1859

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779 или 1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Чурилин Михаил Степанович

Отец ребёнка: Чурилин Степан Сидорович

Рождение ребёнка
Около 1817

Дочь: Чурилина Евдокия Степановна

Отец ребёнка: Чурилин Степан Сидорович

Рождение ребёнка
01.02.1822

Дочь: Чурилина Анна Степановна

Отец ребёнка: Чурилин Степан Сидорович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Чурилина Ульяна Степановна

Отец ребёнка: Чурилин Степан Сидорович

Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Чурилин Федор Степанович

Отец ребёнка: Чурилин Степан Сидорович

Рождение ребёнка
Около 1836

Сын: Чурилин Федор Степанович

Отец ребёнка: Чурилин Степан Сидорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чурилин Степан Сидорович

Смерть
25.01.1859
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
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