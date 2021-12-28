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Ананченко Алексей Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.04.1955

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1955

Отец: Ананченко Юрий Семенович

Мать: Ананченко Лидия Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ананченко (Тонконогая) Надежда Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Мать ребёнка: Ананченко (Тонконогая) Надежда Ильинична

Рождение ребёнка
01.06.1981

Дочь: Макогоненко (Ананченко) Вера Алексеевна

Мать ребёнка: Ананченко (Тонконогая) Надежда Ильинична

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
21.01.1988

Сын: Ананченко Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Ананченко (Тонконогая) Надежда Ильинична

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