Ананченко Алексей Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.04.1955
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1955
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ананченко (Тонконогая) Надежда Ильинична
Рождение ребёнка
01.06.1981
Дочь: Макогоненко (Ананченко) Вера Алексеевна
Мать ребёнка: Ананченко (Тонконогая) Надежда Ильинична
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
21.01.1988
Сын: Ананченко Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: Ананченко (Тонконогая) Надежда Ильинична