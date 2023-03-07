Макогоненко (Ананченко) Вера Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макогоненко (Ананченко) Вера Алексеевна

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

01.06.1981

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1981

Отец: Ананченко Алексей Юрьевич

Мать: Ананченко Надежда Ильинична

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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