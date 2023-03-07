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Макогоненко (Ананченко) Вера Алексеевна
Макогоненко (Ананченко) Вера Алексеевна
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Место рождения
Санкт-Петербург
, Города, Санктпетербургская губерния
Дата рождения
01.06.1981
Пол
Женский
Отец
Ананченко Алексей Юрьевич
1955 г.р.
Мать
Ананченко (Тонконогая) Надежда Ильинична
1953 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1981
Отец:
Ананченко Алексей Юрьевич
Мать:
Ананченко Надежда Ильинична
Санкт-Петербург
, Города, Санктпетербургская губерния
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