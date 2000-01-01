Ананченко (Тонконогая) Надежда Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.10.1953
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1953
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.01.1988
Сын: Ананченко Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Ананченко Алексей Юрьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ананченко Алексей Юрьевич