Зенкин Яков Семёнович
Место рождения
Дата рождения13.02.1916 ст.
Дата смерти25.04.1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1916 ст.
Крещение
14.02.1916 ст.
Рождение ребёнка
05.03.1947
Сын: Зенкин Анатолий Яковлевич
Мать ребёнка: Зенкина Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
10.08.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зенкина Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зенкин Григорий Яковлевич
Мать ребёнка: Зенкина Мария Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.04.1981