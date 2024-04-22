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Зенкин Яков Семёнович

Место рождения

Ивановка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

13.02.1916 ст.

Дата смерти

25.04.1981

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1920 г.р.

Дети

1947 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1916 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивановка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Крещение
14.02.1916 ст.
Ивановка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.03.1947

Сын: Зенкин Анатолий Яковлевич

Мать ребёнка: Зенкина Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
10.08.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зенкина Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зенкин Григорий Яковлевич

Мать ребёнка: Зенкина Мария Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зенкина Мария Григорьевна

Смерть
25.04.1981
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