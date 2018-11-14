Зенкин Анатолий Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.03.1947
Дата смерти14.11.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1947
Отец: Зенкин Яков Семёнович
Образование
1965
Образовательное учреждение: СОШ с. Ивановка Уровень образования: среднее
Рождение ребёнка
1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
14.11.2018