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Зенкин Анатолий Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.03.1947

Дата смерти

14.11.2018

Пол

Мужской

Отец

1916 г.р.

Мать

1920 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1947

Отец: Зенкин Яков Семёнович

Мать: Зенкина Мария Григорьевна

Образование
1965
Образовательное учреждение: СОШ с. Ивановка Уровень образования: среднее
Рождение ребёнка
1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
14.11.2018
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