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Калафат Федор Иванович

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

Около 1792

Дата смерти

Около 1832

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792

Отец: Калафат Иван Федорович

Мать: Калафат Назу Климовна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
До 1814

Жена: Калафат Сарра

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Калафат Александр Федорович

Мать ребёнка: Калафат Сарра

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 131-1-106,р/с 1850г.зап.№ 130
Рождение ребёнка
Около 1816

Дочь: Александра Федоровна

Мать ребёнка: Калафат Сарра

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1822

Дочь: Прасковья Федоровна

Мать ребёнка: Калафат Сарра

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Калафат Харлампий Федорович

Мать ребёнка: Калафат Сарра

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 131-1-106,р/с 1850г.зап.№ 130
Смерть
Около 1832
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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