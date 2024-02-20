Калафат Назу Климовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: Клим
Рождение ребёнка
1787
Сын: Калафат Степан (Стефан) Иванович
Отец ребёнка: Калафат Иван Федорович
Украина Донецкая обл.,с.Красная Поляна / Новая Каракуба /
Бракосочетание
1788
Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Рождение ребёнка
Около 1792
Отец ребёнка: Калафат Иван Федорович
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1799
Отец ребёнка: Калафат Иван Федорович
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО . Ф - 131-1-106,ревиз.сказка 1850г.,зап-112
Смерть
Неизвестно