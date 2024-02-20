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Калафат Степан (Стефан) Иванович

Место рождения

Украина Донецкая обл.,с.Красная Поляна / Новая Каракуба /

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Калафат Иван Федорович

Мать: Калафат Назу Климовна

Украина Донецкая обл.,с.Красная Поляна / Новая Каракуба /
Рождение ребёнка
1809

Сын: Калафат Иван Стефанович

Мать ребёнка: Калафат Пелагея

Украина Донецкая обл.,Великоновоселковский р-н с.Красная Поляна / Новая Каракуба /
Рождение ребёнка
Около 1822

Дочь: Мария Стефановна

Мать ребёнка: Калафат Мария

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
До 1822

Жена: Калафат Мария

Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калафат Пелагея

Смерть
Неизвестно
Украина Донецкая обл.,с.Красная Поляна / Новая Каракуба /
Похороны
Неизвестно
Россия Донецкая обл.,с.Красная Поляна / Новая Каракуба /
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