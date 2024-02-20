Калафат Степан (Стефан) Иванович
Место рожденияУкраина Донецкая обл.,с.Красная Поляна / Новая Каракуба /
Дата рождения1787
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1787
Отец: Калафат Иван Федорович
Мать: Калафат Назу Климовна
Украина Донецкая обл.,с.Красная Поляна / Новая Каракуба /
Рождение ребёнка
1809
Мать ребёнка: Калафат Пелагея
Украина Донецкая обл.,Великоновоселковский р-н с.Красная Поляна / Новая Каракуба /
Рождение ребёнка
Около 1822
Дочь: Мария Стефановна
Мать ребёнка: Калафат Мария
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
До 1822
Жена: Калафат Мария
Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Калафат Пелагея
Смерть
Неизвестно
Украина Донецкая обл.,с.Красная Поляна / Новая Каракуба /
Похороны
Неизвестно
Россия Донецкая обл.,с.Красная Поляна / Новая Каракуба /