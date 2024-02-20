(Калафат) Мария Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Калафат) Мария Стефановна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

Около 1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1787 г.р.

Мать

1793 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1822

Отец: Калафат Степан (Стефан) Иванович

Мать: Калафат Мария

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно
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