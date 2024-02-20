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Калафат Александр Федорович

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

Около 1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815

Отец: Калафат Федор Иванович

Мать: Калафат Сарра

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 131-1-106,р/с 1850г.зап.№ 130
Рождение ребёнка
Около 1842

Дочь: Феодора Александровна

Мать ребёнка: Калафат Христина Ивановна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 131-1-106,р/с 1850г,зап.№ 112
Бракосочетание
До 1842

Жена: Калафат Христина Ивановна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Калафат Федор Александрович

Мать ребёнка: Калафат Христина Ивановна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО, Ф - 131-1-106, р/с 1850г.зап.№ 112
Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Хараджа София Александровна

Мать ребёнка: Калафат Христина Ивановна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно
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