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Калафат Федор Александрович

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

09.11.1901

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: Калафат Александр Федорович

Мать: Калафат Христина Ивановна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО, Ф - 131-1-106, р/с 1850г.зап.№ 112
Бракосочетание
12.12.1873

Жена: Калафат Кириакия Кондратьевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1879

Дочь: Фуното Фонотова Саркиц Вера Федоровна

Мать ребёнка: Калафат Кириакия Кондратьевна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
09.11.1901
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь - чахотка
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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