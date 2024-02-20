Калафат Федор Александрович
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рожденияОколо 1850
Дата смерти09.11.1901
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО, Ф - 131-1-106, р/с 1850г.зап.№ 112
Бракосочетание
12.12.1873
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1879
Дочь: Фуното Фонотова Саркиц Вера Федоровна
Мать ребёнка: Калафат Кириакия Кондратьевна
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
09.11.1901
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь - чахотка
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /