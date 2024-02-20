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(Калафат) Александра Федоровна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

Около 1816

Дата смерти

10.07.1884

Пол

Женский

Отец

Около 1792 г.р.

Мать

Около 1800 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
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Место
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Рождение
Около 1816

Отец: Калафат Федор Иванович

Мать: Калафат Сарра

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
10.07.1884
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь - паралич
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