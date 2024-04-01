Евстратенко (Шведенко) Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евстратенко (Шведенко) Агафья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.01.1912

Дата смерти

18.02.1980

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1912

Отец: Шведенко Герасим Афанасьевич

Мать: Шведенко (Козлова) Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Евстратенко Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евстратенко Евгений

Отец ребёнка: Евстратенко Яков

Рождение ребёнка
15.03.1932

Сын: Евстратенко Николай

Отец ребёнка: Евстратенко Яков

Буда-Кошелево, Буда-Кошелёвский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
1935

Дочь: (Евстратенко) Валентина

Отец ребёнка: Евстратенко Яков

Рождение ребёнка
01.05.1937

Дочь: Чаплыгина (Евстратенко) Нина

Отец ребёнка: Евстратенко Яков

Буда-Кошелево, Буда-Кошелёвский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
23.05.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Евстратенко Яков

Белгород, город Белгород, Белгородская область
Рождение ребёнка
1948

Дочь: Церуш (Евстратенко) Светлана

Отец ребёнка: Евстратенко Яков

Рождение ребёнка
1954

Дочь: (Евстратенко) Лариса

Отец ребёнка: Евстратенко Яков

Смерть
18.02.1980

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