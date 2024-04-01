Евстратенко (Шведенко) Агафья
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.01.1912
Дата смерти18.02.1980
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1912
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Евстратенко Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Евстратенко Евгений
Отец ребёнка: Евстратенко Яков
Рождение ребёнка
15.03.1932
Сын: Евстратенко Николай
Отец ребёнка: Евстратенко Яков
Рождение ребёнка
1935
Дочь: (Евстратенко) Валентина
Отец ребёнка: Евстратенко Яков
Рождение ребёнка
01.05.1937
Дочь: Чаплыгина (Евстратенко) Нина
Отец ребёнка: Евстратенко Яков
Рождение ребёнка
23.05.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Евстратенко Яков
Белгород, город Белгород, Белгородская область
Рождение ребёнка
1948
Дочь: Церуш (Евстратенко) Светлана
Отец ребёнка: Евстратенко Яков
Рождение ребёнка
1954
Дочь: (Евстратенко) Лариса
Отец ребёнка: Евстратенко Яков
Смерть
18.02.1980