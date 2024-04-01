Шведенко (Козлова) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шведенко Панас
Отец ребёнка: Шведенко Герасим Афанасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Шведенко) Хадора
Отец ребёнка: Шведенко Герасим Афанасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Шведенко) Анна
Отец ребёнка: Шведенко Герасим Афанасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шведенко Герасим Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.01.1912
Дочь: Евстратенко (Шведенко) Агафья
Отец ребёнка: Шведенко Герасим Афанасьевич
Рождение ребёнка
03.11.1918
Сын: Шведенко Михаил
Отец ребёнка: Шведенко Герасим Афанасьевич
Рождение ребёнка
1921
Сын: Шведенко Николай
Отец ребёнка: Шведенко Герасим Афанасьевич
Рождение ребёнка
1934
Сын: Шведенко Виктор
Отец ребёнка: Шведенко Герасим Афанасьевич
Смерть
Неизвестно