Шведенко (Козлова) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шведенко (Козлова) Татьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шведенко Панас

Отец ребёнка: Шведенко Герасим Афанасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шведенко) Хадора

Отец ребёнка: Шведенко Герасим Афанасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шведенко) Анна

Отец ребёнка: Шведенко Герасим Афанасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шведенко Герасим Афанасьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шведенко Герасим Афанасьевич

Рождение ребёнка
09.01.1912

Дочь: Евстратенко (Шведенко) Агафья

Отец ребёнка: Шведенко Герасим Афанасьевич

Рождение ребёнка
03.11.1918

Сын: Шведенко Михаил

Отец ребёнка: Шведенко Герасим Афанасьевич

Рождение ребёнка
1921

Сын: Шведенко Николай

Отец ребёнка: Шведенко Герасим Афанасьевич

Рождение ребёнка
1934

Сын: Шведенко Виктор

Отец ребёнка: Шведенко Герасим Афанасьевич

Смерть
Неизвестно

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