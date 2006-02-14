Абдурахманов Мунир
Место рожденияд.Антяровка Горьковская область
Дата рождения1931
Дата смерти14.02.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931
Отец: Имаметдинов Абдурахман
Мать: Имаметдинова Магиря
Рождение ребёнка
16.12.1956
Рождение ребёнка
23.02.1959
Рождение ребёнка
10.09.1963
Рождение ребёнка
14.10.1972
Смерть
14.02.2006