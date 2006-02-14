Абдурахманов Мунир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абдурахманов Мунир

Место рождения

д.Антяровка Горьковская область

Дата рождения

1931

Дата смерти

14.02.2006

Пол

Мужской

Отец

1898 г.р.

Мать

1905 г.р.

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: Имаметдинов Абдурахман

Мать: Имаметдинова Магиря

Рождение ребёнка
16.12.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Абдурахманова (Алимова) Найля

Рождение ребёнка
23.02.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Абдурахманова (Алимова) Найля

Рождение ребёнка
10.09.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Абдурахманова (Алимова) Найля

Рождение ребёнка
14.10.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Абдурахманова (Алимова) Найля

Смерть
14.02.2006

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