Абдурахманова (Алимова) Найля — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абдурахманова (Алимова) Найля

Место рождения

Горьковская обл., Краснооктябрьский район, с.Уразовка

Дата рождения

14.03.1933

Дата смерти

05.01.2011

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1933

Отец: Алимов Сейфельмулюк Немой

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.12.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Абдурахманов Мунир

Рождение ребёнка
23.02.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Абдурахманов Мунир

Рождение ребёнка
10.09.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Абдурахманов Мунир

Рождение ребёнка
14.10.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Абдурахманов Мунир

Смерть
05.01.2011
Похороны
Неизвестно

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