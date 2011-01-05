Абдурахманова (Алимова) Найля
Место рожденияГорьковская обл., Краснооктябрьский район, с.Уразовка
Дата рождения14.03.1933
Дата смерти05.01.2011
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1933
Отец: Алимов Сейфельмулюк Немой
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.12.1956
Рождение ребёнка
23.02.1959
Рождение ребёнка
10.09.1963
Рождение ребёнка
14.10.1972
Смерть
05.01.2011
Похороны
Неизвестно