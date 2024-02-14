Алимов Сейфельмулюк Немой — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алимов Сейфельмулюк Немой

Место рождения

Горьковская обл., Краснооктябрьский район, с.Уразовка

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1933 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
14.03.1933

Дочь: Абдурахманова (Алимова) Найля

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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