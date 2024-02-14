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Имаметдинова Магиря

Место рождения

д Антяровка

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1925

Сын: Имаметдинов Жафяр

Отец ребёнка: Имаметдинов Абдурахман

Рождение ребёнка
1927

Дочь: (Имаметдинова) Мунира

Отец ребёнка: Имаметдинов Абдурахман

Рождение ребёнка
1931

Сын: Абдурахманов Мунир

Отец ребёнка: Имаметдинов Абдурахман

Рождение ребёнка
1935

Дочь: (Имаметдинова) Тайря

Отец ребёнка: Имаметдинов Абдурахман

Рождение ребёнка
1938

Дочь: (Имаметдинова) Надиря

Отец ребёнка: Имаметдинов Абдурахман

Смерть
Неизвестно

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