Имаметдинова Магиря
Место рожденияд Антяровка
Дата рождения1905
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1925
Сын: Имаметдинов Жафяр
Отец ребёнка: Имаметдинов Абдурахман
Рождение ребёнка
1927
Дочь: (Имаметдинова) Мунира
Отец ребёнка: Имаметдинов Абдурахман
Рождение ребёнка
1931
Сын: Абдурахманов Мунир
Отец ребёнка: Имаметдинов Абдурахман
Рождение ребёнка
1935
Дочь: (Имаметдинова) Тайря
Отец ребёнка: Имаметдинов Абдурахман
Рождение ребёнка
1938
Дочь: (Имаметдинова) Надиря
Отец ребёнка: Имаметдинов Абдурахман
Смерть
Неизвестно