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Имаметдинов Абдурахман

Место рождения

д.Антяровка Горьковская область

Дата рождения

1898

Дата смерти

07.09.1941

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1925

Сын: Имаметдинов Жафяр

Мать ребёнка: Имаметдинова Магиря

Рождение ребёнка
1927

Дочь: (Имаметдинова) Мунира

Мать ребёнка: Имаметдинова Магиря

Рождение ребёнка
1931

Сын: Абдурахманов Мунир

Мать ребёнка: Имаметдинова Магиря

Рождение ребёнка
1935

Дочь: (Имаметдинова) Тайря

Мать ребёнка: Имаметдинова Магиря

Рождение ребёнка
1938

Дочь: (Имаметдинова) Надиря

Мать ребёнка: Имаметдинова Магиря

Смерть
07.09.1941

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