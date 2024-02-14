Имаметдинов Абдурахман
Место рожденияд.Антяровка Горьковская область
Дата рождения1898
Дата смерти07.09.1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1925
Сын: Имаметдинов Жафяр
Мать ребёнка: Имаметдинова Магиря
Рождение ребёнка
1927
Дочь: (Имаметдинова) Мунира
Мать ребёнка: Имаметдинова Магиря
Рождение ребёнка
1931
Сын: Абдурахманов Мунир
Мать ребёнка: Имаметдинова Магиря
Рождение ребёнка
1935
Дочь: (Имаметдинова) Тайря
Мать ребёнка: Имаметдинова Магиря
Рождение ребёнка
1938
Дочь: (Имаметдинова) Надиря
Мать ребёнка: Имаметдинова Магиря
Смерть
07.09.1941