Максютов Хайревара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаксютов Хайревара

Максютов Хайревара

Место рождения

дер. Зилим-Каран

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Максютов Илалетдин

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Максютова Василя

Рождение ребёнка
16.09.1935

Сын: Максютов Венер Хайревара Улы

Мать ребёнка: Максютова Василя

Рождение ребёнка
01.04.1939

Сын: Максютов Флюр

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.