Максютов Венер Хайревара Улы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максютов Венер Хайревара Улы

Место рождения

д.Зилим-Караново Гафурийского р-на Башкирии

Дата рождения

16.09.1935

Дата смерти

09.03.2011

Пол

Мужской

Отец

Мать

1912 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1935

Отец: Максютов Хайревара

Мать: Максютова Василя

Рождение ребёнка
17.02.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
17.09.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
09.03.2011
Похороны
10.03.2011

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