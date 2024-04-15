Мурашева (Дружинина) Анна Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
28.01.1907 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Церковь святого апостала евангелиста Луки
Рождение ребёнка
20.01.1908 ст.
Сын: Мурашев (морашов) Василий Иванович
Отец ребёнка: Мурашев (морашов) Иван Осипович
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
Неизвестно
Зятьковка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно