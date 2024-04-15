Мурашев (Морашов) Иван Осипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мурашев (Морашов) Иван Осипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1891 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.01.1907 ст.

Жена: Мурашева Анна Степановна

Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Церковь святого апостала евангелиста Луки
Рождение ребёнка
20.01.1908 ст.

Сын: Мурашев (морашов) Василий Иванович

Мать ребёнка: Мурашева Анна Степановна

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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