Мурашев (Морашов) Иван Осипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
28.01.1907 ст.
Жена: Мурашева Анна Степановна
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Церковь святого апостала евангелиста Луки
Рождение ребёнка
20.01.1908 ст.
Сын: Мурашев (морашов) Василий Иванович
Мать ребёнка: Мурашева Анна Степановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно