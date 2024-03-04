Озеров Павел Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1970
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1914
Сын: Озеров Иван Павлович
Мать ребёнка: Озерова Наталья Егоровна
Рождение ребёнка
05.09.1925
Дочь: Власенко Тамара Павловна
Мать ребёнка: Озерова Наталья Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Озеров Станислав Павлович
Мать ребёнка: Озерова Наталья Егоровна
Смерть
1970