Озеров Павел Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Озеров Павел Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1970

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1914

Сын: Озеров Иван Павлович

Мать ребёнка: Озерова Наталья Егоровна

Рождение ребёнка
05.09.1925

Дочь: Власенко Тамара Павловна

Мать ребёнка: Озерова Наталья Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Озеров Станислав Павлович

Мать ребёнка: Озерова Наталья Егоровна

Смерть
1970
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