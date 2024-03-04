Озерова Наталья Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Озерова Наталья Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1914

Сын: Озеров Иван Павлович

Отец ребёнка: Озеров Павел Васильевич

Рождение ребёнка
05.09.1925

Дочь: Власенко Тамара Павловна

Отец ребёнка: Озеров Павел Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Озеров Станислав Павлович

Отец ребёнка: Озеров Павел Васильевич

Смерть
Неизвестно
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