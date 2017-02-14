Леванян (Зандарян) Нина Симоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леванян (Зандарян) Нина Симоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.03.1933

Дата смерти

14.02.2017

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Леванян Левон Иорданович

Рождение ребёнка
28.09.1957

Дочь: Дулханян (Леванян) Ламара Левоновна

Отец ребёнка: Леванян Левон Иорданович

Рождение ребёнка
17.04.1959

Дочь: Антонян (Леванян) Лена Левоновна

Отец ребёнка: Леванян Левон Иорданович

Рождение ребёнка
18.10.1963

Сын: Леванян Григорий Левонович

Отец ребёнка: Леванян Левон Иорданович

Рождение ребёнка
20.11.1967

Сын: Леванян Иордан Левонович

Отец ребёнка: Леванян Левон Иорданович

Смерть
14.02.2017

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