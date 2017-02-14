Леванян (Зандарян) Нина Симоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.03.1933
Дата смерти14.02.2017
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1933
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.09.1957
Дочь: Дулханян (Леванян) Ламара Левоновна
Отец ребёнка: Леванян Левон Иорданович
Рождение ребёнка
17.04.1959
Дочь: Антонян (Леванян) Лена Левоновна
Отец ребёнка: Леванян Левон Иорданович
Рождение ребёнка
18.10.1963
Сын: Леванян Григорий Левонович
Отец ребёнка: Леванян Левон Иорданович
Рождение ребёнка
20.11.1967
Отец ребёнка: Леванян Левон Иорданович
Смерть
14.02.2017