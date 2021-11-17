Дулханян (Леванян) Ламара Левоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дулханян (Леванян) Ламара Левоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.09.1957

Дата смерти

17.11.2021

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1957

Отец: Леванян Левон Иорданович

Мать: Леванян Нина Симоновна

Рождение ребёнка
14.10.1977

Дочь: Еприкян Вера Тумасовна

Отец ребёнка: Дулханян Тумас

Рождение ребёнка
10.03.1986

Сын: Дулханян Ованес Тумасович

Отец ребёнка: Дулханян Тумас

Рождение ребёнка
28.01.?

Сын: Дулханян Александр Тумасович

Отец ребёнка: Дулханян Тумас

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дулханян Тумас

Смерть
17.11.2021
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