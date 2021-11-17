Дулханян (Леванян) Ламара Левоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.09.1957
Дата смерти17.11.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1957
Отец: Леванян Левон Иорданович
Мать: Леванян Нина Симоновна
Рождение ребёнка
14.10.1977
Дочь: Еприкян Вера Тумасовна
Отец ребёнка: Дулханян Тумас
Рождение ребёнка
10.03.1986
Сын: Дулханян Ованес Тумасович
Отец ребёнка: Дулханян Тумас
Рождение ребёнка
28.01.?
Сын: Дулханян Александр Тумасович
Отец ребёнка: Дулханян Тумас
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дулханян Тумас
Смерть
17.11.2021