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Леванян Иордан Левонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.11.1967

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1967

Отец: Леванян Левон Иорданович

Мать: Леванян (Зандарян) Нина Симоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Леванян Нина Овсеповна

Рождение ребёнка
24.01.2001

Сын: Леванян Левон Иорданович

Мать ребёнка: Леванян Нина Овсеповна

Рождение ребёнка
09.04.2003

Дочь: Леванян Армине Иордановна

Мать ребёнка: Леванян Нина Овсеповна

Рождение ребёнка
03.01.2012

Сын: Леванян Андреас Иорданович

Мать ребёнка: Леванян Нина Овсеповна

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