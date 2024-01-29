Леванян Иордан Левонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.11.1967
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1967
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Леванян Нина Овсеповна
Рождение ребёнка
24.01.2001
Мать ребёнка: Леванян Нина Овсеповна
Рождение ребёнка
09.04.2003
Дочь: Леванян Армине Иордановна
Мать ребёнка: Леванян Нина Овсеповна
Рождение ребёнка
03.01.2012
Сын: Леванян Андреас Иорданович
Мать ребёнка: Леванян Нина Овсеповна