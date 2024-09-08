Жилин Матвей Еремеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1747
Дата смерти1814
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1747
Отец: Жилин Еремей Михайлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1764
Мать ребёнка: не указана
По 7 ревизии
Рождение ребёнка
Около 1773
Сын: Жилин Иуда Матвеевич
Мать ребёнка: не указана
По 7 ревизии
Рождение ребёнка
Около 1775
Сын: Жилин Иван Матвеевич
Мать ребёнка: не указана
По 7 ревизии
Смерть
1814
Данные по 7 ревизии