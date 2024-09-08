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Жилин Матвей Еремеевич

Место рождения

Средние Апочки, Горшеченский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

Около 1747

Дата смерти

1814

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1747

Отец: Жилин Еремей Михайлович

Мать: не указана

Средние Апочки, Горшеченский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Около 1764

Сын: Жилин Михаил Матвеевич

Мать ребёнка: не указана

Средние Апочки, Горшеченский муниципальный район, Курская область
По 7 ревизии
Рождение ребёнка
Около 1773

Сын: Жилин Иуда Матвеевич

Мать ребёнка: не указана

Средние Апочки, Горшеченский муниципальный район, Курская область
По 7 ревизии
Рождение ребёнка
Около 1775

Сын: Жилин Иван Матвеевич

Мать ребёнка: не указана

Средние Апочки, Горшеченский муниципальный район, Курская область
По 7 ревизии
Смерть
1814
Средние Апочки, Горшеченский муниципальный район, Курская область
Данные по 7 ревизии

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