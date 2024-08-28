Жилин Михаил Матвеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1764
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764
Отец: Жилин Матвей Еремеевич
Мать: не указана
По 7 ревизии
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жилина Евдокия
Рождение ребёнка
Около 1790
Мать ребёнка: Жилина Евдокия
Рождение ребёнка
Около 1794
Мать ребёнка: Жилина Евдокия
Рождение ребёнка
Около 1801
Дочь: Жилина Марфа Михайловна
Мать ребёнка: Жилина Евдокия
Рождение ребёнка
Около 1803
Дочь: Жилина Ефимия Михайловна
Мать ребёнка: Жилина Евдокия
Смерть
Неизвестно