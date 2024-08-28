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Жилин Михаил Матвеевич

Место рождения

Средние Апочки, Горшеченский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

Около 1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1747 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1766 г.р.

Дети

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764

Отец: Жилин Матвей Еремеевич

Мать: не указана

Средние Апочки, Горшеченский муниципальный район, Курская область
По 7 ревизии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жилина Евдокия

Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Жилин Ефим Михайлович

Мать ребёнка: Жилина Евдокия

Средние Апочки, Горшеченский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Жилин Матвей Михайлович

Мать ребёнка: Жилина Евдокия

Средние Апочки, Горшеченский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Около 1801

Дочь: Жилина Марфа Михайловна

Мать ребёнка: Жилина Евдокия

Средние Апочки, Горшеченский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Около 1803

Дочь: Жилина Ефимия Михайловна

Мать ребёнка: Жилина Евдокия

Средние Апочки, Горшеченский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно

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