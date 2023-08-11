Иванов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
01.02.1898

Дочь: Иванова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Иванова Анисья Сергеевна

Рождение ребёнка
09.10.1900

Сын: Иванов Иван Иванович

Мать ребёнка: Иванова Анисья Сергеевна

Смерть
Неизвестно

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