Иванов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.02.1898
Дочь: Иванова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Иванова Анисья Сергеевна
Рождение ребёнка
09.10.1900
Сын: Иванов Иван Иванович
Мать ребёнка: Иванова Анисья Сергеевна
Смерть
Неизвестно